Ei ole üksi ükski kolgas!

Margus Konnula (snd 1974) tuli Contra pseudonüümi all suurde kirjandusse 1995. aastal esikkoguga «Ohoh!». Ja ohoh! see oli, sest tema hääl kõlas meie tollases luulepildis värskelt; selles olid – ja on siiani! – segamini laste- ja lorilaulu stilistika, lennukad parafraasid, kergelt punkiv ja eneseparoodiline autorihoiak ning vastupandamatu veetlusega vemmalvärsilikud riimid.