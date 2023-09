Me näeme praegugi, kuidas inimlik kurjus ületab Ukrainas mõistuse piirid – rahuga harjunud inimesed ei suuda lihtsalt uskuda, mida Vene armee on tsiviilisikute kallal Ukrainas korda saatnud. Sama lugu oli ka Auschwitzi ja teiste surma- ja koonduslaagritega – pärast natsivõimust vabanemist keeldus maailm pikka aega uskumast, et säärased asjad üldse aset leidsid.