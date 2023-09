Sel aastal ilmus kammerkoorilt Collegium Musicale album, millele on koondatud kogu Erkki-Sven Tüüri koorilooming. Tegemist on Tüüri esimese koorimuusikaalbumiga, selle nimilugu «Canticum Canticorum Caritatis» on kirjutatud ja pühendatud Collegium Musicalele ning koori dirigendile Endrik Üksväravale.