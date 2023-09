Rokisaurused ei puhka: AC/DC andis teada vägevatest plaanidest

AC/DC õrritas oma peatset kontserti sotsiaalmeedias jagatud õrritava klipiga, mis kujutab bändi harjutamas ühte oma kuulsat laulu «If You Want Blood (You’ve Got It)» ning näeme nende viimase stuudioalbumi «Power Up» stiilset kaanekujundust. Siis andis bänd teada, et nad tulevad Power Tripile ning juba hoogsasti harjutavad selleks. Sügisene hevifestival Power Trip Festival toimub 6.-8. oktoobrini.