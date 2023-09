Muutused teatrite toetustes: etendusasutuste rahastamine tehti lihtsamaks

«Täpsustasime era- ja kohalike omavalitsuste teatrite rahastuskorda, tehes mitmeid muudatusi, mis olid teatripoliitiliselt põhjendatud ning mida soovis ka valdkond. Muu hulgas on tulevikus võimalik taotleda kolmeaastaseid rahastusotsuseid, mis tagab etenduskunstide valdkonnale olulise stabiilsuse. Muutsime ka era- ja kohalike omavalitsuste teatrite hindamismetoodikat selliselt, et see oleks lihtsam ja arusaadavam ning laiendasime valdkonna ekspertidest koosneva komisjoni kaalutlusõigust. Tulevikus saab tõenäoliselt toetust vähem era- ja munitsipaalteatreid, ent see-eest piisavamas mahus. Nii on toetust saavad teatrid elujõulisemad,» ütles Kultuuriministeeriumi teatrinõunik Laur Kaunissaare.