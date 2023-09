Kristjan Järvi: kui mõistad, et vigu sobib teha, siis neid enam ei juhtu

Baltic Sea Philharmonicu kontserdid on alati uudsed ja vaatemängulised

Simon Mundy vestles Kristjan Järviga, olles näinud Baltic Sea Philharmonicu üliedukat kontserti «Keskööpäike» («Midnight Sun»), mis toob sisse elemente Sibeliuse teisest sümfooniast ning Stravinski «Tulilinnust». Kontserdi ajal imestas Mundy, kas mälu järgi esinevad muusikud vaatavad vahepeal ka iPade oma jalgade juures, kui oma pea alt veab. Oboemängija Evelina Boksa kinnitas Mundyle, et selleks pole vajadust, sest Kristjan Järvi sõnul on vigu teha okei. «Kui mõistad, et vigu sobib teha, siis neid enam ei juhtu,» usub Järvi.