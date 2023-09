Verejanulise kujutlusvõime ulmekirjanduslik väljund

Maniakkide Tänav – see on kirjanik, kui keegi veel ei tea. Täpsemalt kirjaniku pseudonüüm. Ning omas kategoorias minu meelest üks originaalsemaid nii eesti kui maailma mastaabis. Sest selles on piisavalt särtsu: dionüüsilise vägivalla lubadust, katastroofi magusat eelmaitset, meelikõditavat tunnet, et kohe ja kogu aeg võib juhtuda midagi kaunilt koledat.