SUUR GALERII ⟩ Kristjan Järvi «Babülon-Berliini» kontserdil rokkisid muusikud ja publik

«Eilne kontsert möödus geniaalselt! No väga-väga ägedalt. See oli nagu rokk-kontsert, kõik olid püsti ja rokkisid,» rääkisid Järvi täna Postimehele.

«Babüloni tšarlstoni ajal oli täielik orkestri tantsunumber! Kui muusikaliteatris on näitlejad, kes laulavad, siis meil on orkester, kes on näitlejad ja samal ajal mängivad! See ei olegi nagu enam orkester niisuguses traditsioonilises vormis,» kiitis Järvi oma muusikuid.

Tema sõnul on tema ja orkestri eesmärk tekitada uusi kogemusi ja uusi elamusi. Septembri lõpul jõuavad Läänemere Filharmoonikud Eestisse, kus esitavad kontserdikava «Keskööpäike». Tallinna kontserdil liitub muusikutega ka torupillimängija Mari Meentalo. «Eesti kontserdil on meil sama eesmärk – pakkuda publikule uut kogemust ja tunnetust. See loob ühiskonnas teise arusaamise, et me ehitame seda kõik koos!» rääkis Järvi.

Järvi hoiatab, et esimest korda nende kontserdile sattuval inimesel on ilmselt mõni minut vaja toimuvaga harjuda, sest see on kogemuslik rännak. «See ei ole lihtsalt kuulamine, vaid eufooriline kogemus. Võib ka öelda, et kokkupuude iseendaga, mis toob õndsustunde. Seda tuleb ise kogeda. Lõpuks oleme kõik, nii publik kui ka muusikud, selles ühes voolus,» rääkis Järvi.

Berliinis saab lavaetendusest osa veel täna ja homme. Tallinnas on Järvi koos Läänemere Filharmoonikutega 23. septembril.