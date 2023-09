Laulja Paul Simon selgitas teda tabanud puuet: ma olen sellega leppimas

81-aastane Paul Simon rääkis teda tabanud kuulmislangusest filmi «Rahututes unenägudes: Paul Simoni muusika» maailma esilinastusel Toronto filmifestivalil. «Ma olen alles hakanud sellega leppima,» ütles Paul Simon pärast filmi publiku ees küsimustele vastates. Simon ütles, et mängib iga päev kitarri, sest see instrument võimaldab tal ennast loominguliselt väljendada, aga toob talle ka rahu, kui ta tunneb ükskõiksust. «See on mu jaoks nii oluline. Midagi lihtsalt juhtub inimesega, kui tal tekib mingisugune puue, mis mõjutab tema taju või seda, kuidas ta oma elu elab.»

Paul Simon tunnistas, et kuulmislangus on tema jaoks paljusid asju raskendanud Foto: Evan Agostini / Invision / AP, File

Paul Simon tunnistas oma kuulmislangust maikuus. Vahepealse aja jooksul pole tema kuulmine paremaks läinud. Simoni sõnul kadus kuulmine ootamatult ja keegi pole suutnud seda täpselt selgitada. Juhtumisi kaotas ta ühest kõrvast kuulmise just siis, kui kirjutas laule oma uusima albumi «Seven Psalms» jaoks. «Järsku muutus kõik palju keerulisemaks,» ütles Simon. Ta lootis, et kõik läheb jälle paremaks, kuid seda ei juhtunud, ja ühtlasi on muutunud tema suhtumine lauludesse, mida on talle alati meeldinud kontsertidel esitada.

«Vahel ma esitan laulu, mis mulle väga meeldib, aga tuuri ajal küsin enda käest ühel hetkel, et mida kuradit ma teen? Näiteks «You Can Call Me Ali» ajal ma mõtlen, et ma olen nagu Paul Simoni kaverbänd, kellel oleks parem praegu koju minna,» tunnistas Simon.