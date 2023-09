MEISTRITEOS VERISE PADJAPÜÜRI SEES ⟩ Kunstidetektiivi jahmatas varastatud van Goghi maali saatus

Hollandi politseiga koostööd teinud detektiiv Arthur Brand aga selgitas, et ühel hetkel tutvustas talle ennast Amsterdamis mees, kes pakkus talle, et võib maali tagasi anda, kui tagatakse täielik konfidentsiaalsus. Mees olla öelnud, et maali enda käes hoidmisest on saanud paras peavalu. «Olin sünnipäevapeol. See mees istus puu all ja selgitas, miks ta maali tagastada tahab,» meenutas kunstidetektiiv Brand.

Maal toodi Brandile ära tema enda koju. Samal ajal ootas maali muuseumi direktor tänavanurgal, et saaks kohe kinnitada maali autentsust. Brandile üle antud maal oli pandud verise padjapüüri ning IKEA koti sisse. Hollandi politsei esindaja on kinnitanud, et maal on tõepoolest autentne ning muuseumi juht rõõmustab maali tagasi saamise üle, olgugi et kriimude pärast vajab teos restaureerimist. Juba õige varsti on see uuesti vaatamiseks välja pandud.