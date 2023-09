Eestis annab kontserdi Briti metal-legend Cradle of Filth

Tänaseks rohkem kui kolme aastakümne eest Suffolki krahvkonna põrgulikust põuest tõusnud ja end kuulsuse tippu töötanud Cradle of Filth on vaieldamatult üks metal-maailma hiiglasi. Dani Filthi juhitud bänd on ületanud fännide ootusi järjepidevalt, viies kuulajad ekslema sügavale nii gooti süngusesse kui ka okultistlikku maailma. Tänu oma kultiveeritud mainele ja ainulaadsele loomingulisele jõule on Cradle of Filth tuntud kui raskemuusikamaailma kõige brutaalsemalt mässumeelsem live-bänd.

Piletid Cradle of Filth'i 20. veebruaril 2024 toimuvale Tallinna kontserdile tulevad müüki 15. septembril kell 11. Eelmüük Live Nation kontsertklubi liikmetele algab 13. septembril kell 13. Rohkem infot Piletilevist ja müügipunktidest.

Alates varajastest teostest nagu 1992. aasta debüüt «The Principle Of Evil Made Flesh» kuni ekspansiivsemate ja teatraalsemate klassikuteni nagu «Cruelty And The Beast» ja «Midian», trotsis Cradle of Filth trende ja ehitas üles omapärase, räpaselt suursugususe maailma, muutudes selle käigus üheks Ühendkuningriigi kõige tähelepanuväärsemaks metalbändiks. Sellest ajast peale on nad tuuritanud lugematuid kordi mööda maailma, kogudes nii üha laienevalt rahvusvaheliselt fännibaasilt tunnustust.

2015. aasta plaat «Hammer Of The Witches» tõstis bändi uutesse kõrgustesse - Cradle of Filth muutus kogu maailmas nõutumaks kui kunagi varem. 2017. aasta «Cryptoriana - The Seductiveness Of Decay» kordas seda veelgi plahvatuslikumalt.