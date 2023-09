Vaba Akadeemia loeng ⟩ Mihhail Lotman «Vene kultuur: etüüdid mustades värvides: Dostojevski 2»

Fjodor Mihhailovitš Dostojevski oli üks suurimaid vene kirjanikke, kelle romaanid kuuluvad maailmakirjanduse kullafondi ja kes on psühholoogilise realismi tunnustatud klassik. Mitte keegi ei ole suutnud inimhinge sügavust ja vastuolulisust avada nii, nagu tegi seda Dostojevski. Dostojevski teosed on mitmekihilised ja ühe kihi neis moodustavad ksenofoobia ja šovinism. Dostojevski šovinism polnud suurriiklik (nagu väljapaistval lüürikul Fjodor Tjuttševil), vaid etniline. Eelmises vestluses käsitlesime Dostojevski natsionalismi ja ksenofoobiat üldistavalt, peatudes sakslaste ja prantslaste teemadel, kuid põhilised vene rahva vaenlased olid Dostojevskil poolakad ja juudid. Kuid suure kirjaniku puhul on ka foobiad õpetlikud.