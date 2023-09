Gängsterid kinolinal: oktoobris näeb ühe kuulsaima filmitegija meistriteoseid

9.10 - Kes koputab mu uksele? / Who's that Knocking at My Door

10.10 - Agulitänavad / Mean Streets

11.10 - Alice ei ela enam siin / Alice Doesn't Live Here Anymore

12.10 - Taksojuht / Taxi Driver

13.10 - Raevunud härg / Raging Bull

14.10 - Komöödiakuningas / The King of Comedy

15.10 - Raha värv / The Color of Money

16.10 - Kristuse viimane kiusatus / The Last Temptation of Christ

17.10 - Omad poisid / GoodFellas

18.10 - Hirmu neem / Cape Fear

19.10 - Kasiino / Casino

20.10 - Lillekuu tapjad / Killers of the Flower Moon

21.10 - Kundun

22.10 - New Yorgi jõugud / Gangs of New York

23.10 - Aviaator / The Aviator

24.10 - Viimase vindi peal / Bringing Out the Dead

25.10 - Kahe tule vahel / The Departed

26.10 - Suletud saar / Shutter Island

27.10 - Wall Streeti hunt / The Wolf of Wall Street

28.10 - Vaikus / Silence

29.10 - Iirlane / The Irishman

30.10 - lisaseanss