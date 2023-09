Mulgid möllavad jälle: veel ühest kuulsast Eesti telelavastusest valmis komöödiafilm

Filmi režissööri Ergo Kulla sõnul on Eduard Vilde «Vigased pruudid» Eesti klassika, mis väärib taaselustamist ja kaasajastamist. «Paljud ilmselt ei teagi, et Vilde «Vigased pruudid» tehti mängufilmiks juba 1929. aastal – sellest filmist on kahjuks säilinud vaid mõned minutid. Laiemale avalikkusele on tuntum hilisem telelavastus, kus vigaseid pruute mängisid armastatud näitlejad Guido Kangur ja Andrus Vaarik, ärapõlatud peigmehi aga Aarne Üksküla ja Lembit Ulfsak. Hea huumor on ajatu ja nüüd toomegi kultuslikuks saanud komöödia taas suurele ekraanile koos noorte näitlejate põlvkonnaga,» rääkis Kuld.