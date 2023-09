Popmuusik Daniel Levi oma suurtest plaanidest: lõpuks saan oma laulud lasta vabadusse!

Vihjeid albumi plaanidele on Danieli intervjuudest varemgi olnud võimalik välja noppida, kuid tänaseks on ametlikult välja öeldud uue albumi nimi «14/02» ning ilmumiskuupäev, milleks on 13. oktoober. Tegu on Daniel Levi esimese täispika albumiga pärast EP ilmumist 2014. aastal, enne, kui artist veel laiema avalikkuse ees tuntuks sai. Seega on albumi väljaandmine on Danieli jaoks väga oluline ja märgiline moment.