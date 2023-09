LIIGUTAV ⟩ Eesti muusik sai laulda koos varalahkunud isaga. Aga kuidas?

«Broken» on kolmas singel YASMYNi 27. septembril ilmuvalt albumilt «ROUND III». See on originaalversioonis YASMYNi lemmiklaul tema varalahkunud isa Joel De Luna repertuaarist, mille produtsent Caspar Mágus lõi uueks versiooniks tehisintellekti abiga. Kuula YASMYNi uut lugu!