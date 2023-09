Klõpsutamine jälle lubatud! Miks Picasso hiilgava maali pildistamine aastakümneteks ära keelati?

Tegemist on Picasso sõjavastase maaliga, mis kujutab Hispaania kodusõjas toimunud koledusi. Enne, kui see Reina Sofia muuseumis üles pandi, oli see Picasso soovil Teise maailmasõja päevi New Yorgi kaasaegse kunsti muuseumis ning viidi 1981. aastal edasi Hispaaniasse. Mõnda aega oli see Prado muuseumis ning 1992. aastal jõudis maal Reina Sofiasse. Seal keelati aga selle pildistamine kuni selle kuu alguseni.

Reina Sofia ei tahtnud selgitada, millest keeld alguse sai, kuid tõenäoliselt oli see seotud sooviga teost kaitsta võimalike autoriõigustega või võltsingutega seotud ohtude pärast.

«Lubame nüüd «Guernicat» pildistada põhjusel, et see annab inimestele rohkem võimalusi seda maali näha, toob selle rahvale lähemale ning lubab seda, mis on teistes muuseumites ammu võimalik olnud,» ütles Reina Sofia muuseumi esindaja.