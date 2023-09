Metro Luminal on jõudnud oma arengus power-trio formaadini. Kuidas see koosseis kujunes ja millised on selle eelised bändi jaoks?

Kui aus olla, siis trio on alati olnud mu lemmikkoosseis. See on formaat, kus kõigile mängijatele on ruumi hingamiseks, kõike on väga täpselt kuulda ja mida vähem on ansamblis inimesi, seda kergem kõik.