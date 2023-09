Eesti Kontserdi peaprodutsendina jätkab Maarit Kangron

«Maarit liitus Eesti Kontserdi meeskonnaga kõige keerulisemal ajahetkel, mil pandeemia tõttu tuli uute kontserdiplaanide kõrval korraldada ära- ja ülesütlemisi, leida reisipiirangute tõttu asendusaegu ning planeerida asenduste asendusi. Samal ajal on ta jõudsalt laiendanud Eesti Kontserdi muusikalist haaret, loonud esinemisvõimalusi Eesti muusikutele ning toonud siia säravaid tippinterpreete – see on just see, mida Eesti muusikaelu lipulaevalt oodatakse,» ütles Eesti Kontserdi juht Kertu Orro.