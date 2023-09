Kultuuriminister arvab, et kuna me elame Eestis, kus riigikeel on eesti keel, siis on elementaarne, et siin riigis kasutaks riigikeelt asjaajamiskeelena. Samuti on ta seisukohal, et keelepoliitikas võiksime olla nõudlikumad, aga samas peaksime jääma inimeseks – aitama neid, kel raske. Just keele õppimisel.