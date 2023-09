Sügis Productions stuudio taga seisavad produktsioonijuht Samantha Alessi ja produtsent ja toonmeister Are Kangus

Postimehe kultuuritoimetuse taskuhäälingus «Kultuuris kuum» käis külas Are Kangus Sügis Productions stuudiost, mis on septembris avatud ja analoogtehnikaga varustatud stuudio Tallinna lähedal, Laitses. Are Kangusega vestles kultuuritoimetaja Tuuli Põhjakas.