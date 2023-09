Nobeliga pärjatud kirjaniku jazz-laulusõnad avaldatakse raamatuna

Kogumik «The Summer We Crossed Europe in the Rain: Lyrics for Stacey Kent» sisaldab 16 lauluteksti ja Itaalia kunstniku Bianca Bagnarelli spetsiaalselt tellitud illustratsioonie, samuti Ishiguro sissejuhatust.

Kent ja Ishiguro kohtusid pärast seda, kui romaanikirjanik valis 2002. aastal tema BBC Radio 4 Desert Island Discs intervjuu osana välja ühe laulja pala «They Can't Take That Away from Me». Kent oli läbi lugenud kaks Ishiguro romaani ja oli «suur fänn», nii et ta kirjutas kirjanikule tänukirja. Paari kirjavahetus viis selleni, et Ishiguro kirjutas sõnad Kenti 2007. aasta Grammyle nomineeritud albumile «Breakfast on the Morning Tram».