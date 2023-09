Saabus september ja kõigi Katie Kirby loomingu austajate õnnepäev. Lottie-sarja menu kümne kuni 12-aastaste tütarlaste seas ajendas lähemalt vaatama kolme hiljuti ilmunud raamatut, mille ühisnimetajaks on «noortele».

Me räägime küll «tänapäeva noorusest», aga noored pole kunagi mahtunud ühe mütsi alla. Ega ole ka noorteraamatud sama vitsaga löödud. Statistikaamet kinnitab, et noor ollakse seitsmendast kahekümne kuuenda eluaastani. Mõeldamatu, et selles vanusevahemikus inimesi köidaks kirjanduses sama teema ja käsitluslaad. Ka ühes ja samas vanuseastmes kõnetavad lugejaid erinevad asjad.