Tony auhinnaga pärjatud näitleja suri 65-aastaselt

Michael McGrath võitis Tony auhinna rolli eest Broadway etenduses «Nice Work if You Can Get It»

14. septembril suri 65-aastaselt teatri- ja filminäitleja Michael McGrath, keda pärjati Tony auhinnaga rolli eest 2012. aasta muusikalis «Nice Work if You Can Get It». McGrath suri oma Bloomfieldis New Jerseys asuvas kodus, kuid tema järsu ja ootamatu surma täpset põhjust ei ole avalikustatud.