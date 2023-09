Poola valitsus: põgenikest rääkiv film on nagu natsipropaganda

Kuigi filmikriitikud on Agnieszka Hollandi tõsielupõhist draamat palju kiitnud, on selle maha laitnud Poola valitsus. Riigi sisejulgeolekuameti ülem Stanisław Żaryn ütles süüdistavalt, et lavastajal puudub reaalsustaju ning ta ründab oma filmiga Poolat, poolakaid ja sealset valitsust.

«Loomevabadus on taas sattunud rünnaku alla Poola juhtide poolt,» ütles üks filmi produtsente Mike Downey, kes on ühtlasi Euroopa filmiakadeemia esimees. «Valgevene ja Putini režiim on süüdi selles, et nad kasutasid sisserändajaid etturitena küünilises geopoliitilises mängus. Toetades sisserändajate õigusi, nõuame koos Agnieszka Hollandiga, et neil lubataks rahvusvahelise seadusega kooskõlas taotleda Poolas asüüli.»