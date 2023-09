Värviküllased veidrused: Viimsis avatakse August Künnapu maalinäitus

Kultuuri- ja kogukonnafestivali Põhja Konn raames avatava näituse keskmes on kunstniku kolm maaliseeriat: Perepildid («Poeg Alberto Võsul», «Isa Villu Indias», «August Ruhnu saarel», 2017), Neli elementi («Vees», «Õhus», «Teel», 2021) ja Vibukütt 1-3 (2013 – 2019). Seeriaid täiendavad Künnapu värviküllased argielu stseenid aastatest 2002 – 2023. Galerii teisel korrusel saab vaadata Mait Vaigu lühifilmi Künnapu hiljutisest retrospektiivnäitusest «Le Soleil De Ma Vie» Kadrioru Plazas.

«Mis on mulle tähtis on see, et olles ise kunstnik, on mul mõnikord tarvis näha kunsti, mis paneks mind tahtma oma ateljeesse minna ja ise midagi luua. Selles mõttes on Augusti maalid inspireerivad, annavad mulle mõtlemisainet ja loomistahet. Keegi kunagi ütles, et kunst peaks lohutama häirituid ja häirima mugavaid. August kui inimene ja tema maalid on erakordsed ja võluvad. Tihti maalib ta «tavalisi» inimesi, kes teevad «tavalisi» asju, kuid tulemus on veider või teeb kergelt rahutuks.

Kunstnikest sõbrad on mulle öelnud, et Augusti tööd toovad meelde mineviku suuri meistreid, näiteks Malevich, Rousseau ja Leger. Võib-olla on vara öelda, kas August on suur meister või mitte? Tema lugu ja teekond ei ole kaugeltki veel lõppenud, aga mulle meeldiks mõelda, et ühel päeval pannakse tema maalid välja maailma parimates galeriides,» kirjutab Londoni kuraator, kunstnik ja kirjanik Harry Pye Künnapu viimases maalikataloogis.

Vees. Akrüül lõuendil, 2021 Foto: August Künnapu

August Künnapu (sündinud 1978 Tallinnas) on õppinud 1996 – 1997 Eesti Humanitaarinstituudis, 1997 – 2002 Eesti Kunstiakadeemias arhitektuuri ja 2000 kujutavat kunsti Slade’i kunstikooli suvekoolis Londonis. Ta on oma põlvkonna üks kirglikumaid maalijaid, kes portreteerib oma värviküllases loomingus inimeste, loomade ja majade hingesid. 2007 oli ta Konrad Mäe maalipreemia ja 2018 Kristjan Raua preemia laureaat. Alates 2005 on Künnapu toimetanud ajatut kultuurilehte «Epifanio».