Uhke saavutus: Eesti balletikooli kasvandikku ootab vaimustav väljakutse

Linnar Looris Foto: Sander Ilvest

Rahvusballeti kunstiline juht Linnar Loorise sõnul on uue esitantsija ametisse nimetamise juures eriti eriline see, et Anna Roberta on Eesti balletikooli kasvandik, kes on jõudnud oma eriala absoluutsesse tippu. «Anna Roberta emotsionaalne sügavus ja ilus tantsutehnika on ehe näide sellest kuidas suur töö ja andekus loovad fantastilise maailmatasemel tantsija kelle looming on nauditav igas tema rollis,» sõnas balletijuht Looris.

Esisolist Anna Robertat tabas karjääriuudis mõni minut pärast Adami balletietendust «Korsaar», mistõttu mõtete kogumine võttis mõne hetke aega. «On olnud au ja rõõm tantsida oma koduteatris, kodupublikule rolle, mis mulle endale meeldivad. Selle eest veel tunnustust saada on lihtsalt pisarateni liigutav ja südantsoojendav. Ma olen südame põhjani tänulik enda õpetajatele Tallinna Balletikoolist, kes mind on aidanud ja juhendanud, ilma nendeta ma siiani jõudnud ei oleks,» rääkis värske esisolist ning lisas, et esisolisti tiitel annab talle juurde veelgi rohkem jõudu ja inspiratsiooni, et viia Eesti balletti edasi viia ning inspireerida noori balletihuvilisi.

Hetk Marina Kesleri «Anna Kareninast», fotol Anna Roberta (Anna) ja Jevgeni Grib (Vronski). FOTO: Foto: Runno Lahesoo