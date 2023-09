KULTUURIS KUUM ⟩ Piitsad ja pahandused: Rea Lest selgitab oma ärevat uut filmirolli

Filmi peategelaseks on isa poolt ära hellitatud, kuid iseendaga pahuksis olev Karmen (Rea Lest), kelle senise elu turvavõrgustik laguneb ootamatult ning ta seisab silmitsi universumi tumeduse ja tühjusega. Ebamugavust lisavad vales suunas arenevad suhted poolvenna Viktoriga (Jörgen Liik), kelle tõekspidamised ja arusaamad suhetest lähedastega, on ootamatute sündmuste tõttu tema sisemaailma segi paisanud.