Suri hiilgav kunstnik, kes leidis kuulsuse poliitikute pilkamisega

Botero maalid tegi eriliseks see, et ta kujutas poliitikuid ümarate ja paksudena. Botero hakkas selliseid maale tegema 50ndatel, kui tema kodumaal niisugust tüüpi maalikunsti ei leidunud. Kui mõni värviküllane maal kujutas rasvunud jõukat inimest, oli kõigile teada, et tegemist Botero loominguga. Kuna Botero poliitilised vaated ei olnud kõigile selged, olid inimesed eriarvamusel selle kohta, kui paroodilised tema maalid olema peaks.

«Botero satiir ei ole kuigi jõuline, ehkki see on ilmselge. Seda põhjusel, et tema maalid on rohkem nagu unenäod kui multikad,» kirjutas kunstikriitik Peter Schjeldahl. «Tema tobedate lihakoletiste juures on midagi tuttavlikku ja intiimset.» Schjeldahl uskus, et Botero kunst toob Ladina-Ameerika kunstis renessansi.