Kangro kaksiktriloogias on nüüd kokku 2120 lehekülge. Raamatute kaante sisekülgedele on trükitud Tartu linna kaardid eri aastakümnetest, kust paistavad sõjapurustused ja see, kuidas tegelased seal kunagi liikusid, ja albumilehed vanade fotodega, mis kajastavad Tartu hävingut Teises maailmasõjas.