Helilooja David Lang: ma tahan, et minu emotsionaalne elu oleks väga lame

Vox Clamantis esitas Jaan-Eik Tulve juhatusel festivalil kahel korral kava, mis asetas Pärdi ja Langi muusika dialoogi. Langilt tulid esitamisele lood tema eelmisel aastal koostatud kogumikust «Song of Songs», mille tekstide loomisel on helilooja saanud inspiratsiooni piibli «Ülemlaulust».

Veel enne intervjuu algust ütlesite, et 11. september peaks olema eestlaste rahvuspüha, sest see on Arvo Pärdi sünnipäev. Ja just enne intervjuud rääkisime David Bowiest, keda tundsite isiklikult ja kes sündis kummalisel kombel teist täpselt kümme aastat varem, ent samal päeval. Kas sellised daatumid ja kokkusattumused on teile olulised?