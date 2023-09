Blink-182 maailmaturnee: kas olete valmis rokk-kontserdil armuma?

Ansamblil olid tegelikult aastaid keerulised ajad, sest bassimees Mark Hoppus teatas 2021. aasta aprillis, et põeb neljanda staadiumi lümfoomi, ning avaldas hiljem, et plaanis haiguse tõenäolist kulgu arvestades endalt elu võtta. Ent näib, et haigusest täielik tervenemine ning vana sõbra naasmine on Blink-182-le toonud täiesti uue hingamise. Nii palju kui keskikka jõudnud mehed ilma lahutuseta üldse uut hingamist leida suudavad.