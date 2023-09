Vaja on lisaseansse: vallatu Eesti animafilm linastus Helsingis täismajale!

«Mul on väga hea meel, et film, mis tegeleb digitaalse ja reaalse hägustuvate piiridega, linastus festivalil programmis «Do Androids Dream?». Kõik programmi valitud filmid puudutasid digitaalse eksistentsiga seotud teemasid, täiendades ja rikastades teineteist. Linastus läks täismajale ja osutus nii populaarseks, et sama linastus tuleb festivalil veel kord näitamisele,» kommenteeris filmi stsenarist ja produtsent Aurelia Aasa.

«Miisufy» režissöör ja kunstnik on illustraator ning animaator Liisi Grünberg, kes on animaatorina kaasa löönud mitmetel animafilmidel. Teiste seas on ta panustanud 5Miinuse «Kopterid» muusikavideo valmimisse. Grünbergi illustratsioonid on jõudnud nii Müürilehe kui maineka koomiksiväljande «Kuš» kaante vahele.