ESMAKORDNE PROJEKT ⟩ Eesti komöödiafilm jagab Marko Mäetamme digikunsti. Kuidas?

Oma isikliku kunstiteose saamiseks tuleb seansi ajal telefon käepärast hoida ja pildistada ühe 20-sekundise stseeni ajal ekraanile ilmuvat QR-koodi. Neile, kes õige hetke maha magavad, või oma filmi vaatamise kogemust segada ei soovi on võimalus sama QR-koodi uuesti pildistada ka peale lõputiitreid. Avanädalal avaldas kunstiteose saamise soovi üle 400 «Vaba raha» vaataja. Kuna NFT teosed on limiteeritud koguses, siis need jagatakse välja «kes ees, see mees» printsiibil, kuni neid jätkub.