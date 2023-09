Suri erakordse vilistajana tuntud folklaulja

13. septembril suri 87-aastaselt hinnatud Briti folklaulja Roger Whittaker, kelle suurimad hitid on «Durham Town», «The Last Farewell», «New World in the Morning» ja tema 1982. aastal ilmunud versioon palast «Wind Beneath My Wings». Ta müüs üle maailma ligi 50 miljonit plaati.