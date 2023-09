ARVUSTUS ⟩ Millised on naised, kes ei taha endale pangakontot

Blanche Dubois rääkis ligi kolm tundi ebaloomulikult kõrgelt, isegi kiledalt, püüdes lisada oma toonile siirust. Nii kõneles Maarja Miti tõlgenduses naine, kes enam ei tea, kes ta on ja kus ta on. Niiviisi võiks rääkida inimene, kes on kaotanud kõik. Nõnda rääkis näitekunsti üks tähtsamaid naistegelasi Ugalas laupäeval Karl Koppelmaa lavastuses.