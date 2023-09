Aasta Soul/Funk/R&B artisti tiitlit kandev Anett ning tunnustatud kitarrist-produtsent Fredi on jõudnud ühise albumini «Read Between the Lines», mis ilmus 19. septembril ja on saadaval ka vinüülplaadil. Enne oktoobri lõpus toimuvaid suuri esitluskontserte toimus muusikapoes Terminal Records&Bar muusikaküllane tutvustus, kus Anett ja Fredi esitasid akustiliselt uusi laule ja kohtusid fännidega. Vaata galeriist, kuidas õhtu möödus!