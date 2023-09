KULTUURIS KUUM ⟩ Aneti ja Frediga armastusest, muusikast ja hääle õrnusest

Postimehe kultuuritoimetuse taskuhäälingus «Kultuuris kuum» on külas laulja Anett ning kitarrist-produtsent Fredi, kes räägivad oma 19. septembril ilmunud ühisest albumist «Read Between the Lines» ning oktoobri lõpus toimuvatest esitluskontsertidest. Aneti ja Frediga vestles kultuuritoimetuse ajakirjanik Ralf Sauter.