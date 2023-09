Aasta magusaim tehing: Katy Perry müüs oma muusika uskumatu summa eest maha

Esmaspäeval avalikult välja kuulutatud tehingu raames müüs Perry õigused kõigile viiele Capitol Recordsi plaadifirma all tehtud albumile, 2008. aastal ilmunud «One of the Boysist» kuni 2020. aastal välja tulnud «Smile'ini». Lisaks on Perry välja andnud veel ühe albumi, 2001. aastal välja tulnud «Katy Hudsoni», mis tehingusse ei kuulunud.