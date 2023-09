Klaverikunstist korstnapühkijani: EMTA sügishooaeg tuleb kirev!

Sel sügishooajal on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kontserdi- ja teatrimajal pakkuda publikule taas väga eriilmelist programmi, kuhu on oodatud igas vanuses muusika- ja teatrihuvilised. Tallinna südalinnas asuvas (Tatari 13) kontserdi- ja teatrimajas toimub sündmusi igal õhtul ning sealjuures on õpilastele, üliõpilastele ja pensionäridele sissepääs tasuta.