ARVUSTUS ⟩ Kuidas rääkida suhtevägivallast õrnalt ja sametiselt

Tõepoolest, nii kummaline kui see ka pole, aga selle sarja kohta saab öelda, et see on lummav ja õrn ning habras, kuigi selles portreteeritakse koduvägivalda, jõhkrat peksmist, tapmist, kirjeldatakse vägistamist, see on triiki täis kannatusi, kuid vaatajale ei esitata seda toorelt nagu rusikahoopi makku, vaid see on pakendatud õrna siidipaberisse, mitmekihiliselt, suurepärase stiilitunnetusega, filigraanselt ja elegantselt. Ma ei liialda, kui ütlen, et olin suvel sarja esimest osa vaadates pahviks löödud ja täielikus hämmingus. Minu silmad olid seda nüüd näinud, täiesti ideaalselt vormistatud visuaalset lavastust lähisuhtevägivallast.