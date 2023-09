Villu Veski: heast muusikast enam ei piisa, publik nõuab midagi erilist

Veski eesmärgiks oli mullu ellu kutsuda meie naaberriikide tippmuusikute osalusel iga-aastane muusikasündmus. «Sel festivalilaadsel üritusel, kus õhtuti toimuvad kontserdid, aga päeval leiavad aset mitmesugused ümarlauad, töötoad ja foorumid arutamaks, mida muusikavallas peaksime ette võtma, et meil läheks paremini. Kõigil on ju Covid-19-periood selja taga, mil lukustati kultuur täielikult,» mainib Villu Veski. Tema hinnangul on viimane päev, kui huvilised saavad avastada Naissaare põnevaid kohti kontsertide kaudu, üpris tavatu.