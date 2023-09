OHTLIK KUNST ⟩ Installatsiooni uurima läinud poisiga juhtus raske õnnetus

Mahama installatsioon on biennaalil põhifookuses. Üks selle silmapaistvamaid komponente on 50ndatest aastatest pärit raudteelõik, mille kunstnik sai Ghana raudteefirmalt. Mahama omandas mitmeid esemeid Ghana infrastruktuurist, et muuta need skulptuurideks või harivateks ruumideks. Esimest korda näidati kogu installatsiooni Whitworthi galeriis Manchesteris 2019. aastal.