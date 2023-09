USA indie-rokkarit tabas terviserike: ärkasin ja ei saanud enam kõndida

Stevens lisas, et ta tegeleb nüüd intensiivse füüsilise teraapiaga ning jõutreeninguga, et tagasi vormi saada ja uuesti kõndima hakata. «See on aeglane protsess, aga mulle lubati, et ma taastun. See nõuab lihtsalt aega, kannatlikkust ja rasket tööd. Enamik Guillain-Barré sündroomiga inimesi õpivad aasta jooksul uuesti kõndima, nii et mul on kõrged ootused. Pühendun sellele, et paraneda, mul on hea tuju ja mu ümber on suurepärane meeskond.»