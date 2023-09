NÄDALA FILM ⟩ Ja paradiis põles maha...

Motivatsioonikõnelejatele meeldib öelda, et kõige pimedam on alati enne koitu. Nad tahavad inimesele meelde tuletada, et kui hetkel tundub, et väljapääsu ei ole, on lahendus alati olemas ning pea alati läheb olukord paremaks, sest ühel hetkel pimedus lõpeb ja saabub valgus, õnnelik lõpplahendus. Triin Ruumeti «Tumedas paradiisis» see aga ei kehti – sealne pimedus on valguse nii sügavale endasse imenud, et igasugune pääsemine näib olevat täiesti lootusetu.