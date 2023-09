NÄDALA ELULOORAAMAT ⟩ Andres Mustoneni raamat maalib pildi klassikalise muusika rokkstaarist

Estam meenutab, millist köietantsu pidid nõukogude ajal muusikud läänes tegema, et koputajad, väikesed lurjused, üle mängida. Estam leiab, et tihti Eestis ei mõelda, milliseid logistilisi lahendusi on pidanud Andres Mustonen leidma, et tal endal ja Hortus Musicusel oleks leib laual, ning sellepärast on hea, et muusiku sihikindel ja pühendunud teekond, tema elukaar, on raamatus hästi esile toodud.