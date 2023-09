NÄDALA KRIMIRAAMATUD ⟩ Maalilisusesse peitunud kurjus

Kanada krimikirjaniku Louise Penny peainspektor Armand Gamache’i mõrvajuhtumite sarja kuuluvad «Kõige julmem kuu» ja «Kivisse raiutud surm» on just sellised rahulikult kulgevad krimilood, mida on hea lugeda vihmasevõitu puhkepäevadel, käeulatuses teetass ja soe pleed.