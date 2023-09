Suured plaanid: aasta rokkalbumi teinud Elephants from Neptune põrutab välismaale

««Boogielandi» ilmumisest saab peagi aasta täis ja me otsustasime seda tähistada ühe korraliku rokenroll peoga. Lisaks, oli meil suvel nii palju lahedaid kontserte ja me lihtsalt ei lepi sellega, et suvi läbi on,» rääkis bändi solist Robert Linna.

Budapestis eesootav kontsert on antud linnas bändil juba kolmas. Eelmise kahe albumiga tuuril olles väisati linna mõlemal korral, ja bändil on heameel naaseda - 3. novembril astub Elephants from Neptune üles Budapestis toimuval esitlusfestivalil BUSH, kus on varasemalt eesti artistidest esinenud ka näiteks Daniel Levi ning The Boondocks.