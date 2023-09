Vigane Ozzy Osbourne käis elu viimasel opil: lõikusele minek on mulle nagu juuksuris käimine!

Ozzy Osbourne'i kukkumine võimendas vigastust, mille ta sai juba 2003. aastal ATV-õnnetuses. Sellest saati on tal olnud raske kõndida. Nüüd on Osbourne otsustanud, et ta ei taha enam ühtegi kirurgi näha.

Alati optimistlik Ozzy siiski tunnistas, et tal pole järjekordse operatsiooni ees hirmu, sest ta on pidanud viimaste aastate jooksul nii palju lõikustel käima, et see on nagu juuksuri juurde minek. Ozzy lisas, et kuigi tema tervis on mõnevõrra paranenud, on tal endiselt raske liikuda.