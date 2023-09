Kristjan Järvi on kui tagurpidi töötav must auk, energia endasse imemise asemel kiirgab ta seda väljapoole. Kui on õnn näha teda ja tema Läänemere Filharmoonikute kontserti otse saalist, siis on lavalt voogava energia hulk suisa tunnetatav. Just seda pakkus Saksa menusarja «Babylon Berlin» muusika Berliini Lääneteatris 11., 12. ja 13. septembril.